Pensioni 2022, da Quota 102 all’Ape sociale: il primo step della Riforma (Di lunedì 10 gennaio 2022) Per una Riforma vera e propria delle Pensioni bisogna ancora attendere ma, intanto, per il 2022 il primo step è stato tracciato dalla legge di Bilancio pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021. Tre le novità che entrano in vigore quest’anno: proroga dell’Ape sociale per un nuovo anno, con l’ampliamento della platea dei beneficiari e una nuova categorizzazione dei lavoratori addetti a mansioni gravose; l’estensione della data ultima di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi per Opzione Donna; Quota 100, non prorogata ma, per il 2022, affiancata da una differente forma di pensionamento anticipato denominato Quota 102, conseguibile con un’eta` anagrafica minima di 64 ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 10 gennaio 2022) Per unavera e propria dellebisogna ancora attendere ma, intanto, per ililè stato tracciato dalla legge di Bilancio pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021. Tre le novità che entrano in vigore quest’anno: proroga dell’Apeper un nuovo anno, con l’ampliamentoplatea dei beneficiari e una nuova categorizzazione dei lavoratori addetti a mansioni gravose; l’estensionedata ultima di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi per Opzione Donna;100, non prorogata ma, per il, affiancata da una differente forma di pensionamento anticipato denominato102, conseguibile con un’eta` anagrafica minima di 64 ...

