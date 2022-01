Massimo Cacciari contro lo stato d’emergenza | «Il parlamento lo protrae per sopravvivere»

Leggi su open.online

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Il professortorna a criticare loper il Coronavirus dalle colonne della Stampa.prende spunto dalla prossima elezione del presidente della Repubblica per proporre di trasformare il “presidenzialismo surrettizio” che secondo lui si è inverato con l’emergenza in un progetto che abbia anche i check and balances tipici delle democrazie. Smettiamola con le retoriche risorgimentali e prendiamo il toro per le corna: trasformiamo il presidenzialismo surrettizio e spurio in un progetto razionale, vediamo come bilanciarne il potere senza impedirlo, ridisegniamoe Governo in una prospettiva di unità politica europea. Tutto, ma, per carità, non più emergenze rinnovate per decreto di settimana in settimana, non più governi di «salute ...