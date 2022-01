Loretta Goggi | il retroscena inaspettato su Tale e Quale Show | “Conti mi ha detto che…”

Leggi su altranotizia

(Di lunedì 10 gennaio 2022), giudice dida diversi anni, ha rivelato unin merito. Ecco la verità.-AltranotiziaDa sabato 8 gennaio prende il via Tali e Quali, sulla scia del più noto programma. Quattro appuntamenti in cui si cimenteranno persone comuni, non professionisti, nell’interpretare e imitare artisti nonché personaggi famosi. Condotto da Carlo, la giuria è sempre la medesima:, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e un quarto giudice, a sorpresa. Ma, dietro alla versione più conosciuta ...