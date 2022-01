Lo sfogo di Inzaghi | Il 20 ottobre non lo dicevano

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : sfogo Inzaghi

ilGiornale.it

... protagonista di unoche ha fatto molto discutere. "Qui al Chelsea non sto bene, chiedo scusa ... ragion per cui è molto probabile che Lukaku resti dov'è e che, comunque più che ...... lodi Lukaku che spera davvero di tornare a giocare in Italia e all'Inter. Un'operazione non ... ma allo stato riportare Lukaku danon sarà semplice. I costi dell'operazione sono ...Il tecnico dell'Inter non ha dimenticato le critiche ricevute tra settembre e ottobre: "l 20 ottobre lo sentivo dire molto meno, ora si sente dire più facilmente e il merito è dei ragazzi che hanno vi ...Ora sono a due anni dalla scadenza del contratto: vedremo cosa succederà in estate, come sarà strutturato il club e in che direzione andremo Finché non c'è qualcosa di concreto, potete scrivere quanto ...