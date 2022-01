“Lei non sa niente”. Lite in tv, Massimo Galli furioso dopo quel commento: “Io sarei morto” (Di lunedì 10 gennaio 2022) Vaccini anti covid e anticorpi monoclonali, toni alti e parole dure in diretta tv tra il professor Massimo Galli, già direttore di Malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano, e l’europarlamentare leghista Susanna Ceccardi. Teatro dello scontro la trasmissione Agorà, dove – tra le altre cose – l’esponente leghista si è detta contraria al vaccino ai bambini che, a suo avviso – e citando casi di sua conoscenza – con l’infezione “se la cavano”. Ceccardi ha alzato i toni parlando di monoclonali che non sarebbero “disponibili per tutti”. “Temo che l’onorevole non sappia a chi devono essere somministrati determinati farmaci come i monoclonali. Solo chi ha alcuni fattori di rischio può avere beneficio da un trattamento, precoce e non risolutivo, come gli anticorpi monoclonali”, ha detto Galli. Ceccardi ha quindi attaccato ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 10 gennaio 2022) Vaccini anti covid e anticorpi monoclonali, toni alti e parole dure in diretta tv tra il professor, già direttore di Malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano, e l’europarlamentare leghista Susanna Ceccardi. Teatro dello scontro la trasmissione Agorà, dove – tra le altre cose – l’esponente leghista si è detta contraria al vaccino ai bambini che, a suo avviso – e citando casi di sua conoscenza – con l’infezione “se la cavano”. Ceccardi ha alzato i toni parlando di monoclonali che non sarebbero “disponibili per tutti”. “Temo che l’onorevole non sappia a chi devono essere somministrati determinati farmaci come i monoclonali. Solo chi ha alcuni fattori di rischio può avere beneficio da un trattamento, precoce e non risolutivo, come gli anticorpi monoclonali”, ha detto. Ceccardi ha quindi attaccato ...

Advertising

trash_italiano : Maria che in rubrica ha segnato RUDI e non RUDY perché ? a lei non interessa ? #Amici21 - petergomezblog : Covid, il sottosegretario Costa non sa cosa c’è nel decreto: “Sanzione a over 50 no vax? Devo verificare”. La giorn… - borghi_claudio : @gpcassandra63es @LucianoSiri68 Se ha votato la Ronzulli e lei in parlamento non vota come vorebbe ha modo di fargl… - GiuntoliAndrea : @massimogrossi2 @Mary89008787 Perché sta parlando di niente, vuole solo aver ragione, dare del novax, dire che io s… - RobertaDalPra : RT @maxmanni68: Alibi e sospetti e nato nel CD di Melania Rea, dopo il suo ritrovamento. Il titolo fu ( Melania quello che si dice!!!), s… -