Leao, sta sbocciando una stella. E adesso può valere 50 milioni (Di lunedì 10 gennaio 2022) Attiva ora Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati e disdici quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 10 gennaio 2022) Attiva ora Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati e disdici quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra ...

Advertising

Gazzetta_it : Leao, sta sbocciando una stella. E adesso può valere 50 milioni - AntoVitiello : #Pioli: '#Leao può diventare un giocatore molto forte nel panorama europeo. Mi ricorda tanto Henry. Può arrivare su… - GokuForzaMilan : RT @Gazzetta_it: Leao, sta sbocciando una stella. E adesso può valere 50 milioni - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Leao, sta sbocciando una stella. E adesso può valere 50 milioni - LucaDColella : RT @theMilanZone_: Tacchinardi ?? “#Leao - Henry è un paragone che ci sta. Ditemi in serie A uno che strappa come Leao? Non ce ne sono, dr… -