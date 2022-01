L’Arabia Saudita scarcera la principessa dissidente Basma che criticò Mohammad bin Salman: è rimasta in cella 3 anni (Di lunedì 10 gennaio 2022) È stata scarcerata lo scorso 6 gennaio, in modo inatteso, la principessa Basma bint Saud bin Abdulaziz al Saud, figlia del secondo sovrano delL’Arabia Saudita (dal 1953 al 1964) Saud bin Abdulaziz al Saud, imprenditrice e soprattutto cugina dell’attuale erede al trono Mohammad bin Salman (Mbs) che ne aveva disposto l’arresto nel marzo 2019. Lo ha fatto sapere il legale della principessa, Henri Estramant, confermando la liberazione anche di Souhud al Sharif, figlia di Basma, che era stata prelevata dalle autorità saudite insieme alla madre quasi tre anni fa nella loro abitazione di Jeddah, dove in questi giorno hanno fatto ritorno. Non sono del tutto chiare le motivazioni alla base della sua liberazione da quella che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) È statata lo scorso 6 gennaio, in modo inatteso, labint Saud bin Abdulaziz al Saud, figlia del secondo sovrano del(dal 1953 al 1964) Saud bin Abdulaziz al Saud, imprenditrice e soprattutto cugina dell’attuale erede al tronobin(Mbs) che ne aveva disposto l’arresto nel marzo 2019. Lo ha fatto sapere il legale della, Henri Estramant, confermando la liberazione anche di Souhud al Sharif, figlia di, che era stata prelevata dalle autorità saudite insieme alla madre quasi trefa nella loro abitazione di Jeddah, dove in questi giorno hanno fatto ritorno. Non sono del tutto chiare le motivazioni alla base della sua liberazione da quella che ...

