amnestyitalia : #Kazakistan Si rischia un disastro. Il presidente del Kassym- Jomart Tokayev ha chiesto alle forze di sicurezza di… - Italia_Notizie : Kazakistan, il governo: “164 morti, oltre 2200 feriti e 8000 arresti”. Il presidente Tokayev al vertice Csto: “Tent… - JohSogos : RT @MediasetTgcom24: Kazakistan, Tokayev: 'La protesta è stata un tentato colpo di Stato' #kazakistan - PierreDBorrelli : RT @MediasetTgcom24: Kazakistan, Tokayev: 'La protesta è stata un tentato colpo di Stato' #kazakistan - MediasetTgcom24 : Kazakistan, Tokayev: 'La protesta è stata un tentato colpo di Stato' #kazakistan -

... quando e' previsto l' intervento del presidente Kassym - Jomartinterverra' in Parlamento e potrebbe nominare i nuovi membri del governo., ad Almaty si vive 'chiusi nel terrore: ...Leggi Anche, ex capo intelligence arrestato per alto tradimento Leggi Anche, il presidenteannuncia: 'L'ordine è stato ristabilito' - Respinta ogni ipotesi di mediazione ...Una crisi lampo, del tutto inaspettata pure dagli analisti, quella che ha colpito il Kazakistan. Tutto è stato innescato dall'aumento del prezzo del gas, ma l'escalation è stata rapida, tra proteste v ...Le forze di sicurezza, ha detto il presidente, "non sparerebbero mai" su manifestanti pacifici. Circa 8mila i manifestanti arrestati ...