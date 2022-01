Fastweb, un futuro sostenibile e connesso: 5G al 90% popolazione entro 2025 (Di lunedì 10 gennaio 2022) “Inizia la terza fase della vita di Fastweb: dopo la prima fase di start up che ha portato uno slancio nell’innovazione, la fase 2, dell”adolescenza’, dove abbiamo messo in pratica la nostra visione diventando over the top infrastrutturato, ora è la fase della maturità dove noi puntiamo ad avere un orizzonte più ampio. Cerchiamo di abbracciare con i nostri servizi una audience più estesa”. Lo afferma l’Ad di Fastweb Alberto Calcagno in conferenza stampa illustrando la nuova strategia dell’operatore che intende “riportare il futuro al centro delle vite dei cittadini, certo partendo da clienti di Fastweb ma allargandosi alla società”. “Dobbiamo essere di nuovo pervasi da un grande ottimismo e lo condensiamo in una sorta di claim ‘tu sei futuro'” prosegue l’Ad indicando un orizzonte ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 10 gennaio 2022) “Inizia la terza fase della vita di: dopo la prima fase di start up che ha portato uno slancio nell’innovazione, la fase 2, dell”adolescenza’, dove abbiamo messo in pratica la nostra visione diventando over the top infrastrutturato, ora è la fase della maturità dove noi puntiamo ad avere un orizzonte più ampio. Cerchiamo di abbracciare con i nostri servizi una audience più estesa”. Lo afferma l’Ad diAlberto Calcagno in conferenza stampa illustrando la nuova strategia dell’operatore che intende “riportare ilal cdelle vite dei cittadini, certo partendo da clienti dima allargandosi alla società”. “Dobbiamo essere di nuovo pervasi da un grande ottimismo e lo condensiamo in una sorta di claim ‘tu sei'” prosegue l’Ad indicando un orizzonte ...

