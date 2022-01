Errore di laboratorio Si sgonfia Deltacron

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Il mix tra Delta e Omicron,, non sarebbe una nuova variante ma il frutto dell'di un'analisi di: ecco il sospetto che serpeggia nella comunità scientifica

MediasetTgcom24 : Covid, variante 'Deltacron' si sgonfia: forse errore di laboratorio #covid - ilriformista : La preoccupazione legata alla variante #Deltacron si sgonfia: più che un nuovo virus si tratterebbe di un ‘semplice… - L_amantide : RT @MediasetTgcom24: Covid, variante 'Deltacron' si sgonfia: forse errore di laboratorio #covid - MaryZar42 : RT @MediasetTgcom24: Covid, variante 'Deltacron' si sgonfia: forse errore di laboratorio #covid - RosiPolimeni : 'Covid, la variante 'Deltacron' si sgonfia: forse un errore di laboratorio' La cosiddetta variante 'Deltacron' potr… -

... in realtà potrebbe essere frutto di un semplice artefatto, undi. È questo il sospetto che con sempre con più insistenza circola nella comunità scientifica. 'È pressoché certo che ...Il direttore della clinica di Malattie infettive all'ospedale San Martino di Genova ricorda le parole di alcuni esperti virologi, conviti che 'non è una nuova variante ma undi, ...La scoperta a Cipro di Deltacron, ovvero il mix tra la variante Delta e quella Omicron, ha conquistato media e social. Ma di che si tratta?Deltacron non fa più così paura. La variante frutto del mix tra la Delta e la Omicron che aveva spaventato più di un esperto nelle ultime ore dopo i primi 25 casi isolati ...