Deltacron | possibile errore di laboratorio Il sospetto dei ricercatori | ' Si tratta di un artefatto'

(Di lunedì 10 gennaio 2022)non fa più così paura. La variante frutto del mix tra la Delta e la che aveva spaventato più di un esperto nelle ultime ore dopo i primi 25 casi isolati a Cipro , in realtà potrebbe essere ...

... inoltre è stata riscontrata almeno una sequenza provenienti da Israele con le caratteristiche di ''. Le obiezioni cipriote però non convincono i ricercatori: 'Se andassimo ad analizzare ...bluff La variantepotrebbe quindi essere una sorta di parodia, più che una temutissima combinazione delle Delta e della Omicron degna di un cartone animato sui robot. ...Pregliasco: "Sotto osservazione ma al momento non preoccupa". Per alcuni virologi potrebbe essere frutto di un semplice artefatto, un disguido di analisi. Ma i criprioti insistono ...Giorgio Gilestro, professore di Neurobiologia all’Imperial College di Londra, a Fanpage.it: “La variante Deltacron esiste da qualche parte ma è irrilevante. Si tratta di un incrocio che si è quasi sic ...