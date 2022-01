David Sassoli di nuovo in ospedale | ricoverato dal 26 dicembre | «per problemi al sistema immunitario»

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Dallo scorso 26il presidente del Parlamento europeo,, è diin unitaliano. Come ha riferito il suo portavoce, il ricovero diè stato necessario per una grave complicanza dovuta a una disfunzione del. Già lo scorso 15 settembre il presidente dell’Europarlamento era finito all’Hopital Civil di Strasburgo per una polmonite., già vaccinato contro Covid-19, all’epoca era risultato negativo ai tamponi. Leggi anche:per polmonite. Inda cinque giorni: «Ora è in buone condizioni» L'articolo proviene da Open.

Grande, grandissima preoccupazione per l'ex giornalista di Rai Uno. Stiamo parlando del noto volto del TG1, negli ultimi anni diventato uno dei personaggi di punta della politica europea. Oggi, infatti, David Sassoli è il presidente del Parlamento Europeo.