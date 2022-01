(Di lunedì 10 gennaio 2022) "Virginiaper me è un'avversaria politica, sicuramente, ma a tutto c'è un limite: che qualche giornale e qualche politico attacchino l'ex sindaco perché era tranquillamente in coda fuori da una ...

Advertising

CarloVerdelli : La bella politica, proprio. Invece di ricompattarsi per la micidiale offensiva del Covid, il governo si sparpaglia.… - NicolaPorro : ?? I giornalisti che applaudono Draghi anche se sbaglia, l’odio sociale contro #Djokovic e l’incazzatura di Salvini… - iconanews : Covid: Salvini, inaccettabile attacco a Raggi per un tampone - missypippi : RT @LaVeritaWeb: Dopo giorni di silenzio, alle 18 il premier illustrerà gli ultimi decreti anti Covid. Vietato fare domande sul Quirinale.… - MassimoBindi : RT @LaVeritaWeb: Dopo giorni di silenzio, alle 18 il premier illustrerà gli ultimi decreti anti Covid. Vietato fare domande sul Quirinale.… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Salvini

Agenzia ANSA

Lo scrive su Facebook il leader della Lega, Matteo. . 10 gennaio 2022...che la accusano di non aver mai dichiarato esplicitamente di essersi vaccinata contro ile di ... Ma Matteo, ora la difende: "Per Virginia Raggi è un'avversaria politica, ma a tutto c'è un ...Operazione scoiattolo: cosa agevola e cosa potrebbe mettere in crisi la mossa di Silvio Berlusconi Ci andrà con il tiepido anche se spergiurato appoggio di Salvini e Meloni ... Da cosa? Dal covid che, ...Non si placano le polemiche contro l'ex sindaca di Roma. Immortalata in uno scatto pubblicato ieri da Repubblica, in tuta e con la testa nascosta sotto a un cappuccio, mentre attendeva il suo turno pe ...