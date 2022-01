C’è Posta Per Te: Zorzi Prende in Giro Un’Ospite! E’ Bufera! (Di lunedì 10 gennaio 2022) Tommaso Zorzi è finito nella bufera a causa di un commento su una delle ospiti della prima puntata di C’è Posta per te. L’ex gieffino infatti, ha commentato su social l’aspetto della signora Giada, Prendendola in Giro. Quello che voleva essere un commento ironico, è stato recepito in tutt’altra maniera da moltissimi utenti, tra i quali Alessandro Rosica, che non le ha certo mandate a dire al buon Tommy. Ecco i dettagli sulla vicenda! Bufera sui social per l’ironia fuori luogo di Zorzi su Giada C’è Posta per te, il people show di Maria De Filippi è tornato con una nuova edizione nella prima serata del sabato di Canale 5. Ascolti da record per la nostra Queen Mary che ha tenuto incollati quasi 6 milioni di telespettatori, facendo schizzare lo share al 29,2%. Tra i tanti che hanno seguito ... Leggi su gossipnews.tv (Di lunedì 10 gennaio 2022) Tommasoè finito nella bufera a causa di un commento su una delle ospiti della prima puntata di C’èper te. L’ex gieffino infatti, ha commentato su social l’aspetto della signora Giada,ndola in. Quello che voleva essere un commento ironico, è stato recepito in tutt’altra maniera da moltissimi utenti, tra i quali Alessandro Rosica, che non le ha certo mandate a dire al buon Tommy. Ecco i dettagli sulla vicenda! Bufera sui social per l’ironia fuori luogo disu Giada C’èper te, il people show di Maria De Filippi è tornato con una nuova edizione nella prima serata del sabato di Canale 5. Ascolti da record per la nostra Queen Mary che ha tenuto incollati quasi 6 milioni di telespettatori, facendo schizzare lo share al 29,2%. Tra i tanti che hanno seguito ...

Advertising

trash_italiano : Per fortuna domani C’è Posta Per Te - infoitcultura : Alessia Quarto a C’è posta per te, arriva anche il commento di Mara Venier - SimoneDC75 : @MasterAb88 IMHO Il giudice ha svolto un controllo in un ambito formale (c’era il permesso? Si, allora poteva entra… - SulPanaro : Finale Emilia a “C’è posta per te”, la commovente storia di Salvatore Loverso - sunflowerHr : RT @SOVFTKOOK: ho detto a mia mamma “ mamma facciamo finta di aver litigato, andiamo a c’è posta per te e invitiamo i bangtan per farci ric… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è Posta Guida tv Sabato 8 Gennaio 2022 Dituttounpop