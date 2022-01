(Di lunedì 10 gennaio 2022) Ladi Bologna fasulla richiesta delle misure di prevenzione – sorveglianza con obbligo di soggiorno – nei confronti di Biagio, il ristoratoredel movimento, indagato tra gli altri insieme aidi Forza Nuova Roberto Fiore e Giuliano Castellino, in relazione ai fatti del 9 ottobre scorso e all’quando centinaia di persone, successivamentemanifestazione contro il Green Pass in piazza del Popolo confluirono verso la sede romana del sindacato di sinistra che si è schierato apertamente con il governo Draghi. Questa mattina, come apprende l’Adnkronos, il pubblico ministero del Tribunale di Bologna ha ritirato l’istanza di richiesta ...

Advertising

La7tv : #atlantide L'assalto alla #CGIL dello scorso ottobre ha ricordato quello di #CapitolHill negli Stati Uniti dopo l'e… - rulajebreal : Trump è un criminale, fomentatore di una dx golpista. Ha orchestrato e guidato l'assalto contro il Congresso per di… - SecolodItalia1 : Assalto alla Cgil, la Procura fa marcia indietro sul leader di “Ioapro”, Passaro: estraneità totale - CaponeAlex : Tirana, assalto alla sede del Partito Democrato - UMBERTOALF : @marioadinolfi mi aiuterebbe a ricordare le sue parole (tante) di solidarietà a @cgilnazionale per l'assalto squadr… -

Ultime Notizie dalla rete : Assalto alla

... il ristoratore leader del movimento Ioapro indagato insieme tra gli altri ai leader di Forza Nuova Roberto Fiore e Giuliano Castellino per i fatti del 9 ottobre scorso e l'sede romana ...... le riunioni virtuali, le reti cloud ibride e l'adozione del modello SaaS hanno portato... Il recentedi attacchi, vulnerabilità di rete e nuovi regimi di conformità significa che per i CSO ...Ha assaltato una agenzia di scommesse di Lama, borgata a pochi chilometri di Taranto. Con la pistola in pugno e il volto coperto da una sciarpa. E dopo aver rastrellato l'incasso si è ...Pep Guardiola è sempre alla ricerca di innesti funzionali in ottica futura per puntellare la rosa: scambio da urlo Il Milan continua ad essere protagonista in Serie A collezionando risultati important ...