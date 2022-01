Virginia Raggi in incognito per un tampone in farmacia (Di domenica 9 gennaio 2022) Uno scatto di Virginia Raggi in coda in farmacia per un tampone ha risollevato la polemica sulle posizioni dell'ex sindaco di Roma in merito al vaccino Leggi su ilgiornale (Di domenica 9 gennaio 2022) Uno scatto diin coda inper unha risollevato la polemica sulle posizioni dell'ex sindaco di Roma in merito al vaccino

Raggi No Vax in fila in incognito per il tampone Sono le 11 di venerdì. La macchina della scorta, blindata e con i vetri oscurati, aspetta fuori la farmacia di piazzale delle Medaglie d'Oro a Monte Mario. Dalla berlina è appena scesa l'ex sindaca Vi ...

