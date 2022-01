VIDEO ATP Cup | Canada-Spagna 2-0 | highlights finale | Shapovalov e Auger-Aliassime in trionfo

Leggi su oasport

(Di domenica 9 gennaio 2022) Ilha vinto la ATP Cup 2022, terza edizione della competizione per Nazionali di tennis che è andata in scena sul cemento di Sydney. La compagine nordamericana ha sconfitto laper 2-0, imponendosi nei primi due singolari e rendendo così inutile l’eventuale doppio di spareggio. Un successo netto per la formazione della Foglia d’Acero, impostasi nettamente in questa kermesse dopo aver già regolato la favorita Russia in semi. ATP Cup 2022,0-2: Felixbatte Bautista Agut e regala ilDenisha regolato Pablo Carreno Busta per 6-3, 6-3 e Felixsi è imposto contro Roberto Bautista per 7-6(3), 6-3. Di ...