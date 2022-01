Venezia-Milan, negato un rigore evidente per una trattenuta di Florenzi su Henry [VIDEO] (Di domenica 9 gennaio 2022) Il Milan continua la marcia verso la vittoria dello scudetto, la squadra di Stefano Pioli è reduce da tre vittorie consecutive e la classifica è sempre più interessante. La sfida contro il Venezia non è stata quasi mai in discussione e si è conclusa sul risultato di 0-3: vantaggio immediato con Ibrahimovic, nella ripresa la doppietta di Theo Hernandez che ha chiuso definitivamente i conti. Il Venezia può recriminare per un episodio nel primo tempo e sul risultato di 0-1. Sugli sviluppi di un cross dalla destra, Henry svetta su Florenzi, il calciatore del Milan si aiuta tirando la maglia all’avversario. Il rigore sembra evidente, ma l’arbitro non fischia e non viene richiamato al Var. 42’minuto 0-1, Florenzi su Henry ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 9 gennaio 2022) Ilcontinua la marcia verso la vittoria dello scudetto, la squadra di Stefano Pioli è reduce da tre vittorie consecutive e la classifica è sempre più interessante. La sfida contro ilnon è stata quasi mai in discussione e si è conclusa sul risultato di 0-3: vantaggio immediato con Ibrahimovic, nella ripresa la doppietta di Theo Hernandez che ha chiuso definitivamente i conti. Ilpuò recriminare per un episodio nel primo tempo e sul risultato di 0-1. Sugli sviluppi di un cross dalla destra,svetta su, il calciatore delsi aiuta tirando la maglia all’avversario. Ilsembra, ma l’arbitro non fischia e non viene richiamato al Var. 42’minuto 0-1,su...

