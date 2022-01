Venezia-Milan 0-1 LIVE: inizia la ripresa, tocca a Messias (Di domenica 9 gennaio 2022) Allo stadio Penzo, il match valido per la 21ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Venezia e Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Penzo, Venezia e Milan si affrontano nel match valido per la 21ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Venezia Milan MOVIOLA 1? Calcio d’inizio Rotola il pallone al Penzo. 2? GOL Milan 0-1 Verticalizzazione di Theo Hernandez sulla sinistra per Leao, il portoghese arriva sul fondo, entra in area e appoggia un cioccolatino rasoterra per Ibrahimovic che da due passi deve solo appoggiare in rete. 5? Ammonito Saelemaekers Entrata involontaria ma durissima del belga che, nel tentativo di giocare il pallone, colpisce con una pedata in pieno stomaco ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 9 gennaio 2022) Allo stadio Penzo, il match valido per la 21ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Penzo,si affrontano nel match valido per la 21ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiMOVIOLA 1? Calcio d’inizio Rotola il pallone al Penzo. 2? GOL0-1 Verticalizzazione di Theo Hernandez sulla sinistra per Leao, il portoghese arriva sul fondo, entra in area e appoggia un cioccolatino rasoterra per Ibrahimovic che da due passi deve solo appoggiare in rete. 5? Ammonito Saelemaekers Entrata involontaria ma durissima del belga che, nel tentativo di giocare il pallone, colpisce con una pedata in pieno stomaco ...

Advertising

AntoVitiello : Gli assenti #Milan per #Venezia Plizzari Tatarusanu Kjaer Tomori Romagnoli Calabria Ballo-Toure Kessie Bennacer Pellegri Castillejo - DiMarzio : #SerieA | Le scelte di Zanetti e Pioli per #VeneziaMilan - cmdotcom : #SerieA, la riduzione a 5.000 spettatori crea nuovi squilibri: il paradosso del #Venezia e la doppia beffa per il… - Valerio000j : RT @emme1908: Comunque l'arbitro ha tolto a tutte e due le squadre in questo primo tempo, al venezia manca un rigore, al milan manca un ros… - statodelsud : Serie A, oggi 8 partite. In campo Venezia-Milan 0-1. DIRETTA -