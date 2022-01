Schermi trasparenti e robot tra gli Innovation Awards (Di domenica 9 gennaio 2022) Ci sono robot quasi umani, vecchi smartphone riciclati e Schermi trasparenti tra gli Innovations Awards del Ces 2022. A Las Vegas sono state premiate la genialità di alcune idee e anche la loro utilità sopratutto nell ottica di un mondo più sostenibile. Come nel caso di "Adriano" (COP da 05.11), dispositivo IoT progettato dall italiana Dometics per dare una nuova vita ai tanti device che ognuno di noi ha messo da parte, come ha spiegato il founder Mirko Bretto: "Adriano è stato pensato per recuperare tutti i vecchi smartphone e tablet inutilizzati. Sei miliardi in tutto il mondo. Tirando fuori dal cassetto vecchi device, associandoli via bluetooth ad Adriano abbiamo la possibilità di avere a casa una telecamera intelligente e un Gateway per la demotica".Sempre contro lo spreco, ecco la doccia Rainstick ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 9 gennaio 2022) Ci sonoquasi umani, vecchi smartphone riciclati etra glidel Ces 2022. A Las Vegas sono state premiate la genialità di alcune idee e anche la loro utilità sopratutto nell ottica di un mondo più sostenibile. Come nel caso di "Adriano" (COP da 05.11), dispositivo IoT progettato dall italiana Dometics per dare una nuova vita ai tanti device che ognuno di noi ha messo da parte, come ha spiegato il founder Mirko Bretto: "Adriano è stato pensato per recuperare tutti i vecchi smartphone e tablet inutilizzati. Sei miliardi in tutto il mondo. Tirando fuori dal cassetto vecchi device, associandoli via bluetooth ad Adriano abbiamo la possibilità di avere a casa una telecamera intelligente e un Gateway per la demotica".Sempre contro lo spreco, ecco la doccia Rainstick ...

Advertising

macroact : Mille Grazie! GUARDA QUI - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Schermi trasparenti e robot tra gli Innovation Awards del Ces - Affaritaliani : Schermi trasparenti e robot tra gli Innovation Awards del Ces - solagimma1 : RT @Hero9004: Via #vincenzotrasmissioni 'LG offre l'utilizzo di display trasparenti per espandere il potenziale di marketing delle vetrin… - Hero9004 : Via #vincenzotrasmissioni 'LG offre l'utilizzo di display trasparenti per espandere il potenziale di marketing de… -

Ultime Notizie dalla rete : Schermi trasparenti Schermi trasparenti e robot tra gli Innovation Awards del Ces Ci sono robot quasi umani, vecchi smartphone riciclati e schermi trasparenti tra gli Innovations Awards del Ces 2022. A Las Vegas sono state premiate la genialità di alcune idee e anche la loro utilità sopratutto nell ottica di un mondo più sostenibile. ...

La tecnologia che ci cambierà la vita nel 2022 I dispositivi creati per il lavoro da casa porteranno ad avere più schermi intorno a noi , ma anche ... a proposte legislative per rendere più trasparenti gli algoritmi dei social - media . In Italia l'...

Schermi trasparenti e robot tra gli Innovation Awards del Ces Affaritaliani.it Schermi trasparenti e robot tra gli Innovation Awards del Ces Las Vegas, 7 gen. (askanews) - Ci sono robot quasi umani, vecchi smartphone riciclati e schermi trasparenti tra gli Innovations Awards del Ces ...

Qualcomm e Microsoft stanno collaborando su nuovi device per il metaverso Il metaverso è un argomento poco chiaro, ma il termine contiene molto di più che vivere in un mondo virtuale nascosto dietro un paio di occhiali VR. Di conseguenza, Microsoft e Qualcomm hanno collabor ...

Ci sono robot quasi umani, vecchi smartphone riciclati etra gli Innovations Awards del Ces 2022. A Las Vegas sono state premiate la genialità di alcune idee e anche la loro utilità sopratutto nell ottica di un mondo più sostenibile. ...I dispositivi creati per il lavoro da casa porteranno ad avere piùintorno a noi , ma anche ... a proposte legislative per rendere piùgli algoritmi dei social - media . In Italia l'...Las Vegas, 7 gen. (askanews) - Ci sono robot quasi umani, vecchi smartphone riciclati e schermi trasparenti tra gli Innovations Awards del Ces ...Il metaverso è un argomento poco chiaro, ma il termine contiene molto di più che vivere in un mondo virtuale nascosto dietro un paio di occhiali VR. Di conseguenza, Microsoft e Qualcomm hanno collabor ...