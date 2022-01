Roma-Juve | doppio giallo per il bianconero | salta la Supercoppa

Advertising

brfootball : 11’: Roma 1-0 Juve 18’: Roma 1-1 Juve 48’: Roma 2-1 Juve 53’: Roma 3-1 Juve 70’: Roma 3-2 Juve 72’: Roma 3-3 Juve 7… - juventusfc : Qui ??Allianz Stadium. Inizia la conferenza di Mister Allegri! LIVE su @JuventusTv: - Eurosport_IT : ??69' Roma-Juve: 3-1 ??77' Roma-Juve: 3-4 #RomaJuve | #SerieA - Mr_Psychology : RT @brfootball: 11’: Roma 1-0 Juve 18’: Roma 1-1 Juve 48’: Roma 2-1 Juve 53’: Roma 3-1 Juve 70’: Roma 3-2 Juve 72’: Roma 3-3 Juve 77’: Roma… - EnrAie88 : Attenzione all’abbrivio che questa incredibile vittoria potrà a dare alla Juve. Quanto alla Roma, finite le parol… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Juve

Vittoria rocambolesca e favolosa all'Olimpico di, non ancora Stadio Paolo Rossi ma per gli juventini questa sera va bene lo stesso. La Juventus ha vinto quattro a tre contro ladi José Mourinho, giocando malissimo per 50 minuti, quando si è ritrovata sotto tre a uno e senza più l'unico calciatore pericoloso, Federico Chiesa, uscito per un infortunio a metà primo tempo ..."Abbiamo avuto qualche difficoltà all'inizio dei due tempi - commenta Landucci, il vice dello squalificato Allegri alla fine del match - , ma abbiamo avuto grande carattere. Poi il gol di Locatelli ci ...La Juventus ha sconfitto la Roma per 4-3 nel match valido per la 21ma giornata della Serie A 2021-2022 di calcio. I bianconeri si sono imposti allo Stadio Olimpico, rendendosi protagonisti di una spet ...(ANSA) - ROMA, 09 GEN - Incredibile Roma, avanti 3-1 sulla Juve, esce sconfitta 4-3 dai bianconeri nel big match della 21/a giornata. Dybala e compagni espugnano l'Olimpico dopo una partita dai due ...