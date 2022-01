Roma | Boniek | «Abraham non ha il killer instinct | è Shomurodov il vero bomber»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 9 gennaio 2022) L’ex giallorossoha parlato delladi José Mourinho Zibi, ex centravanti della, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato della squadra giallorossa di José Mourinho.– «è un buon giocatore, ma non mi sembra abbia il. Secondo me il giocatore più pericoloso sotto porta dellaè un altro,. Se Eldor avesse giocato le stesse partite diavrebbe sicuramente segnato di più». GIOCATORI DECISIVI CONTRO LA JUVE – «Nellasicuramente Pellegrini e Zaniolo, che sono i due giocatori più forti dei giallorossi, anche se per me quello più completo in assoluto è Mkhitaryan». MAITLAND-NILES SUBITO ...