Prima di un Presidente forte serve una democrazia liberale seria (Di domenica 9 gennaio 2022) Partiti e gruppi di interesse non si sono preoccupati di individuare il candidato migliore per la Presidenza della Repubblica. Da mesi affrontano la questione prescindendo dai fatti. I fatti sono la procedura ed i numeri dei grandi elettori. Alle prime tre votazioni occorrono 672 voti dei grandi elettori. Dalla quarta ne servono 505. E poi non avrebbero dovuto sminuire la candidatura di Silvio Berlusconi. È fortemente motivato e gode di un'ampia maggioranza relativa – intorno ai 450 grandi elettori. Di fronte a questi fatti certi, i fautori del politicamente corretto che considerano Berlusconi il male (ha ogni diritto di candidarsi) avrebbero dovuto impegnarsi per individuare un nome capace di coagulare 672 voti nelle prime tre votazioni (alla quarta ne occorrono solo 505). Non lo hanno fatto, perché si cullano nell'illusione di disporre dei numeri di una volta, ...

