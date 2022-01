Pontecagnano Faiano, prima giornata di vaccini all’ex tabacchificio Centola (Di domenica 9 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Buona la prima al centro vaccinale di Pontecagnano Faiano dove da questa mattina presso l’ex tabacchificio Centola, si sono svolte in maniera ordinata e senza grosse difficoltà le operazioni di accoglienza e somministrazione dei vaccini. Il tempo medio di attesa riscontrato è stato di circa 40 minuti. Il sindaco Giuseppe Lanzara ha ringraziato i cittadini, l’Asl, i medici, i volontari, la protezione civile e il comando di Polizia municipale che hanno lavorato senza sosta da giorni per l’organizzazione di questa nuova campagna vaccinale. Domani il sindaco annuncerà anche ulteriori date per le vaccinazioni nel centro dei picentini. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 9 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Buona laal centro vaccinale didove da questa mattina presso l’ex, si sono svolte in maniera ordinata e senza grosse difficoltà le operazioni di accoglienza e somministrazione dei. Il tempo medio di attesa riscontrato è stato di circa 40 minuti. Il sindaco Giuseppe Lanzara ha ringraziato i cittadini, l’Asl, i medici, i volontari, la protezione civile e il comando di Polizia municipale che hanno lavorato senza sosta da giorni per l’organizzazione di questa nuova campagna vaccinale. Domani il sindaco annuncerà anche ulteriori date per le vaccinazioni nel centro dei picentini. L'articolo proviene da Ante24.it.

Ultime Notizie dalla rete : Pontecagnano Faiano Lions Club Arechi consegna delle tv al reparto pediatrico del Ruggi: 'Un regalo per i piccoli degenti' Tempo di Lettura: 1 minuto Sono stati consegnati in mattinata all'ospedale "Ruggi" di Salerno 8 televisori da destinare al reparto pediatrico da parte dei Lions Club Arechi e Pontecagnano Faiano. Un regalo d'epifania per i piccoli degenti. Apprezzato il gesto anche dai medici del Ruggi: "In questo momento pandemico, difficile e brutto per i bambini, questi piccoli gesti ...

