Mihajlovic recupera due giocatori in vista del Napoli (Di domenica 9 gennaio 2022) Lunedì 17 alle ore 18:30 il Napoli affronterà il Bologna di Sinisa Mihajlovic fuori casa. La squadra emiliana, a causa di numerosi casi Covid nelle proprie fila, tra giocatori e staff, ha dovuto rinviare a data da definire la partita contro l'Inter della scorsa giornata e posticipare quella contro il Cagliari a martedì 11 alle 20:45. FOTO: Imago Non dovrebbero esserci problemi per il match contro il Napoli per quanto riguarda giorno ed orario. Per la partita contro gli azzurri, inoltre, il tecnico rossoblù potrà contare su due giocatori negativizzati nelle ultime ore. Si tratta del centrocampista Viola e dell'attaccante Van Hooijdonk, che in data odierna erano presenti agli allenamenti.

