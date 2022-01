LIVE Dakar 2022, tappa di oggi Riyadh-Al Dawadimi in DIRETTA: Cornejo Florimo e Loeb vittoriosi, 30° Petrucci (Di domenica 9 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.42 CAMION – Al rilevamento del 299° km il russo Shibalov (Kamaz-Master) guida le fila con 3’21” di margine sull’altro Kamaz-Master del connazionale Nikolaev. In terza posizione troviamo sempre l’olandese van den Brink (Mammoet Rallysport Team De Rooy Iveco) a 3’49”. 13.38 AUTO – Sainz non riesce a recuperare e chiude al terzo posto con sette minuti di ritardo da Loeb. Il francese di Prodrive è ad un passo dal secondo successo in questa edizione della Dakar. Secondo posto per Al-Attiyah che resta al comando della classifica assoluta. 13.27 AUTO – Sainz non riesce a recuperare e conferma al terzo posto nella classifica della speciale. L’iberico di Audi insegue Al-Attiyah e Loeb, rispettivamente in seconda e prima posizione. Attendiamo l’iberico e lo francese ... Leggi su oasport (Di domenica 9 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.42 CAMION – Al rilevamento del 299° km il russo Shibalov (Kamaz-Master) guida le fila con 3’21” di margine sull’altro Kamaz-Master del connazionale Nikolaev. In terza posizione troviamo sempre l’olandese van den Brink (Mammoet Rallysport Team De Rooy Iveco) a 3’49”. 13.38 AUTO – Sainz non riesce a recuperare e chiude al terzo posto con sette minuti di ritardo da. Il francese di Prodrive è ad un passo dal secondo successo in questa edizione della. Secondo posto per Al-Attiyah che resta al comando della classifica assoluta. 13.27 AUTO – Sainz non riesce a recuperare e conferma al terzo posto nella classifica della speciale. L’iberico di Audi insegue Al-Attiyah e, rispettivamente in seconda e prima posizione. Attendiamo l’iberico e lo francese ...

