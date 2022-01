Le regioni con più «no vax» over 50:?vince la Sicilia davanti a Calabria e Abruzzo (Di domenica 9 gennaio 2022) Quasi la metà di chi è a zero dosi si concentra nella fascia dei 50enni. Il commissario Figliuolo: in un solo giorno triplicate le dosi agli ultra 50enni Leggi su ilsole24ore (Di domenica 9 gennaio 2022) Quasi la metà di chi è a zero dosi si concentra nella fascia dei 50enni. Il commissario Figliuolo: in un solo giorno triplicate le dosi agli ultra 50enni

Advertising

petergomezblog : L’emergenza Covid c’è di nuovo, ma con i nuovi criteri del sistema a colori le Regioni (per adesso) non vanno in zo… - Ruffino_Lorenzo : Le regioni con il maggior numero di casi sono in media sono Lombardia (377 per centomila abitanti), Toscana (371) e… - Ettore_Rosato : Se non riparte la scuola in presenza non riparte il Paese. L’auspicio è che nel confronto con le regioni si decida… - MonicaLottoV : @LaStampa A Giugno quando in Italia in molte regioni ci sono già 35 gradi ? Forse questo signore lavora con l’aria… - visionaria_io : @PerTuttiPepe Leggi qui. Ci sono anche i pdf con i monitoraggi (perché i vaccini autorizzati no, ma i farmaci in at… -