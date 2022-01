Jaguar F-Pace | viaggiare ovunque in prima classe

Leggi su gqitalia

(Di domenica 9 gennaio 2022) LaF-è il SUV più grande della gamma della Casa britannica e si posiziona leggermente più in alto rispetto alla E-, che è più corta di 35 cm e costa circa 15.000 euro in meno. Con 4,75 metri lunghezza non è l'auto più adatta ai contesti urbani, anche se è molto maneggevole e ha un'ottima visibilità. Certamente è unaauto, per tutta la famiglia, ma può anche essere una vettura di rappresentanza; la comodità, in ogni caso, non manca e i viaggi sono sempre un piacere. Il design riprende quello della sportiva F-Type, a cui si aggiungono i dettagli dei proiettori simili alle berline XE e XF, così come la grande bocca frontale. Globalmente le forme sono molto pulite e non fanno mai sembrare massiccia unauto che è larga quasi 2 metri. Dal posto guida dellaF-...