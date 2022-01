Il Milan va di corsa. Vittoria in laguna: a segno Ibra e Theo Hernandez (doppietta) (Di domenica 9 gennaio 2022) Il Milan ha saputo nuotare meglio di altri in laguna e si è confermato l’avversario più autorevole dell’Inter nella lotta per lo scudetto. Sarà decisivo il derby del 6 febbraio? La squadra di Pioli... Leggi su feedpress.me (Di domenica 9 gennaio 2022) Ilha saputo nuotare meglio di altri ine si è confermato l’avversario più autorevole dell’Inter nella lotta per lo scudetto. Sarà decisivo il derby del 6 febbraio? La squadra di Pioli...

Advertising

zazoomblog : Il Milan va di corsa. Vittoria in laguna: a segno Ibra e Theo Hernandez (doppietta) - #Milan #corsa. #Vittoria… - MasterblogBo : VENEZIA (ITALPRESS) – Terza vittoria consecutiva per il Milan che nel primo match della 21^ giornata sbanca il Penz… - news24_inter : Lo Zio sulla corsa scudetto #inter #milan - dangiuntolee : è tornato il Milan non sono per nulla morti e sono ancora in corsa per lo scudetto…. - pignafisher : Solito Milan con gioco molto arruffato e ottimo nei recuperi con la corsa all'indietro. Venezia con più velocità a… -