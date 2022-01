Eva Grimaldi prima di Imma, era sposata con Fabrizio Ambroso: “È finita malissimo” (Di domenica 9 gennaio 2022) La meravigliosa 58enne Eva Grimaldi ha infatti un matrimonio naufragato alle spalle con un uomo. Si tratta di Fabrizio Ambroso, fascinoso imprenditore veronese attivo nel campo dell’import export. I due, molto innamorati, sono stati insieme dal 2006 e dal 2010. Un divorzio improvviso che ha molto segnato Eva. Eva Grimaldi oggi è felicemente sposata insieme all’attivista Imma Battaglia. Le due donne sono convolate a nozze lo scorso anno, tra la gioia dei loro fan e la felicità per un matrimonio arrivato dopo molti anni di fidanzamento. L’attrice ha ritrovato il suo equilibrio ed ha ripreso la propria vita in mano. Eppure, sono in molti a non sapere che ha già delle nozze alle spalle. Chi è Fabrizio Ambroso, l’ex marito di Eva ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 9 gennaio 2022) La meravigliosa 58enne Evaha infatti un matrimonio naufragato alle spalle con un uomo. Si tratta di, fascinoso imprenditore veronese attivo nel campo dell’import export. I due, molto innamorati, sono stati insieme dal 2006 e dal 2010. Un divorzio improvviso che ha molto segnato Eva. Evaoggi è felicementeinsieme all’attivistaBattaglia. Le due donne sono convolate a nozze lo scorso anno, tra la gioia dei loro fan e la felicità per un matrimonio arrivato dopo molti anni di fidanzamento. L’attrice ha ritrovato il suo equilibrio ed ha ripreso la propria vita in mano. Eppure, sono in molti a non sapere che ha già delle nozze alle spalle. Chi è, l’ex marito di Eva ...

