D’Aversa su Sampdoria – Napoli | “Una squadra che deve salvarsi non può concedere gol del genere”

Leggi su retecalcio

(Di domenica 9 gennaio 2022): ”Assenze? Non era semplice, ma anche ilaveva tante assenze. Il dispiacere è per aver subito un gol su cui si poteva far meglio” Roberto, allenatore della, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il. Queste le sue parole: SULLE ASSENZE “Assenze? Non era semplice, ma anche ilaveva tante assenze. Il dispiacere è per aver subito un gol su cui si poteva far meglio. Quando vai sotto contro unadi qualità come il, non avendo cambi in fase offensiva se non Caputo, diventa difficile. Sul piano dell’impegno i ragazzi hanno fatto il massimo.SE E’ MANCATO IL CORAGGIO Se è mancato coraggio? Per sfruttare i nostri attaccanti ci ...