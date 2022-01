Covid e rientro a scuola | come gestire i contagi? Le regole e la nota del Ministero

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 9 gennaio 2022) Roma – Ildell’Istruzione ha inviato alle scuole unaoperativa con le indicazioni per l’applicazione delle nuove misure per la gestione dei casi di positività al coronavirus contenute nel decreto legge approvato lo scorso 5 gennaio in Consiglio dei Ministri. “Quando si registrano due casi di positività in una stessa classe – si legge in unadel– i requisiti per poter frequentare in presenza, durante il regime di auto-sorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno interessato alladi appartenenza”. “La norma di legge, dunque, in questo specifico caso autorizza le scuole a prendere visione della situazione vaccinale degli studenti, senza che ciò comporti una violazione della privacy”. Prima dell’invio, questa mattina, ilha convocato ...