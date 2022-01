Barbara Figliolia | “Era preferibile chiudere anche le superiori”

(Di domenica 9 gennaio 2022) di Monica De Santis Una sospensione delle attività didatticheper le scuoleeraper la dirigente scolastica, che spiega che le “L’intenzione iniziale del Governatore De Luca erano quelle ditutte le scuole, di ogni ordine e grado, per consentire un abbassamento della curva del contagio ed un tracciamento maggiore della popolazione scolastica. Evidentemente le pressioni governative sono state tali da indurlo a lasciare le scuoleaperte. Ma a mio avviso andavano anch’esse chiuse”. La preside, che inoltre ricopre il ruolo di consigliera comunale di maggioranza al?Comune di?Salerno spiega che la necessità di tenerelechiuse per ...

Ultime Notizie dalla rete : Barbara Figliolia

Cronache Salerno

: 7 In soli tre mesi laha dimostrato di amare realmente la città di Salerno, i salernitani e soprattutto la Salernitana. Da presidente della commissione Politiche Sociali ...... responsabile dell'emergenza Covid per l'Asl di Salerno durante la commissione Politiche Sociali, presieduta dalla consigliera. Nello specifico, il centro di Sant'Eustachio sarà ...Stampa «L’amministrazione comunale è impegnata a dare sollievo e aiuto ai senza fissa dimora anche attraverso accordi con le strutture di accoglienza presenti sul territorio che quotidianamente fornis ...Caos a Salerno per le attese interminabili per il vaccino: saranno potenziati i centri di somministrazione dei sieri ...