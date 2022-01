Ufficiale, casi Covid in Serie A: cambia la data e l’orario di Bologna-Napoli (Di sabato 8 gennaio 2022) La Lega Serie A, a causa della dilagante epidemia Covid che ha colpito molte squadre, ha riprogrammato alcune gare della 21esima e 22esima giornata del campionato di Serie A. Torino-Fiorentina, anziché domani, si disputerà lunedì pomeriggio alle ore 17. Cagliari-Bologna si disputerà invece martedì alle 20.45. FOTO: Getty – Napoli Bologna-Napoli, cambiano data e ora del match A causa di questo spostamento, anche la prossima gara dei felsinei slitta di un giorno: Bologna-Napoli non si giocherà più domenica 16 gennaio alle ore 15, ma lunedì 17 gennaio alle ore 18.30. Leggi su spazionapoli (Di sabato 8 gennaio 2022) La LegaA, a causa della dilagante epidemiache ha colpito molte squadre, ha riprogrammato alcune gare della 21esima e 22esima giornata del campionato diA. Torino-Fiorentina, anziché domani, si disputerà lunedì pomeriggio alle ore 17. Cagliari-si disputerà invece martedì alle 20.45. FOTO: Getty –noe ora del match A causa di questo spostamento, anche la prossima gara dei felsinei slitta di un giorno:non si giocherà più domenica 16 gennaio alle ore 15, ma lunedì 17 gennaio alle ore 18.30.

