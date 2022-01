Toti: «Non moriremo per Covid-19, ma per la marea di regole inapplicabili» (Di sabato 8 gennaio 2022) «Non moriremo di Covid ma del mare di regole, che in gran parte tra l’altro non sono applicate. Le norme sul Coronavirus sono come il sistema fiscale italiano. Forse è il più equo ma è così complicato che non si applica e non si controlla. Così la gente evade». In un’intervista rilasciata oggi a Repubblica il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti va all’attacco del governo Draghi. Sostenendo che la situazione della sanità è sotto controllo: «Le ricadute sugli ospedali dell’attuale ondata non sono neppure vagamente paragonabili a quelle del passato. Ma ciò che non viene bloccato dal Coronavirus rischia di essere fermato da una lunga serie di regole – osserva – La responsabilità è delle mediazioni politiche e della rigidità di un Cts che talvolta finge di non capire che il meglio è nemico del ... Leggi su open.online (Di sabato 8 gennaio 2022) «Nondima del mare di, che in gran parte tra l’altro non sono applicate. Le norme sul Coronavirus sono come il sistema fiscale italiano. Forse è il più equo ma è così complicato che non si applica e non si controlla. Così la gente evade». In un’intervista rilasciata oggi a Repubblica il presidente della Regione Liguria Giovanniva all’attacco del governo Draghi. Sostenendo che la situazione della sanità è sotto controllo: «Le ricadute sugli ospedali dell’attuale ondata non sono neppure vagamente paragonabili a quelle del passato. Ma ciò che non viene bloccato dal Coronavirus rischia di essere fermato da una lunga serie di– osserva – La responsabilità è delle mediazioni politiche e della rigidità di un Cts che talvolta finge di non capire che il meglio è nemico del ...

