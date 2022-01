Tornano gli stadi semivuoti | 16-23 gennaio solo in 5000

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 8 gennaio 2022) La Serie A ha deciso: prima che intervenga il Governo, saranno gli stessi club ad autoridurre gli spettatori alloo. L’assemblea della Lega, convocata oggi d’urgenza dopo la telefonata tra il presidente del Consiglio Draghi e quello della federcalcio Gravina, ha infatti approvato all’unanimità una delibera che autolimita nelle giornate che si giocheranno il 16 e il 23a 5.000spettatori il massimo di presenze negliper contrastare l’emergenza Covid, con i settori ospiti chiusi per evitare trasferimenti di tifosi da una città all’altra.Il provvedimento entrerà in vigore a partire dal 15. In sostanza, quindi, la giornata di Serie A in programma domani e lunedì, così come la sfida di Supercoppa italiana di mercoledì tra Inter e Juventus e le gare degli ottavi di Coppa Italia in calendario nella ...