Scuola | Zaia in pressing sul Cts | Boom di contagi | la riapertura rischia di essere un “calvario”

(Di sabato 8 gennaio 2022) “Sullapenso sia fondamentale l’autorevole espressione scientifica del Cts, che stiamo ancora attendendo, dopo che su mia iniziativa questa richiesta e’ stata presentata in Conferenza Regioni e portata al Governo”. Lo dice all’ANSA il governatore del Veneto, Luca. Secondo, di fronte “all’importante ondata delo” e al dibattito conseguente sullao meno “abbiamo davanti uno scenario che sara’ un ‘’ per la, tra insegnanti colpiti dal Covid, altri assenti per malattia, altri ancora no vax e nuove regole della Dad. Insomma quella dellad’una falsa apertura”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TelevideoRai101 : Scuola,Zaia:parli Cts o sarà 'calvario' - ValeRossignoli : RT @Agenzia_Ansa: Zaia: 'Il Cts si esprima sulla scuola o sarà un calvario. Altrimenti si assisterà ad una falsa apertura'. #ANSA https://… - MattiaGallo17 : RT @Agenzia_Ansa: Zaia: 'Il Cts si esprima sulla scuola o sarà un calvario. Altrimenti si assisterà ad una falsa apertura'. #ANSA https://… - fisco24_info : Zaia: 'Il Cts si esprima sulla scuola o sarà un calvario': 'Altrimenti si assisterà ad una falsa apertura' - Agenzia_Ansa : Zaia: 'Il Cts si esprima sulla scuola o sarà un calvario. Altrimenti si assisterà ad una falsa apertura'. #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Zaia

Il presidente: 'Sullasi esprima il Cts o si rischia il calvario'. 08 gen 11:54: "Sullasi esprima il Cts o sarà un calvario" 'Sullapenso sia fondamentale l'autorevole ...... Patrizio Bianchi , ribadisce la linea del "Nessun ripensamento sul ritorno ain presenza", ... "L'unica novità sul fronte delle scuole è il caos", dichiara il presidente del Veneto, Luca. ...CAMPANIA – Sul rientro a scuola è muro contro muro. Da un lato il governo che anche oggi, per bocca del ministro Patrizio Bianchi, ribadisce il “tutti in classe” il 10 gennaio, dall’altra amministrazi ...Pubblicato in Gazzetta ufficiale quindi in vigore da oggi l'ultimo decreto legge anti-Covid, contenente anche l'obbligo vaccinale per gli over 50 e il conseguente divieto d'accesso ai luoghi di lavoro ...