Ritorno in classe, a Cosenza, Catanzaro, Crotone e altri comuni niente stop alle lezioni in presenza (Di sabato 8 gennaio 2022) I sindaci di Cosenza, Catanzaro, Crotone, Corigliano-Rossano, Rende e Lamezia Terme hanno deciso di "non emanare alcuna ordinanza di sospensione" delle attività didattiche in presenza "che modifichi l'assetto stabilito dal Governo e che è in vigore in tutta Italia". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 8 gennaio 2022) I sindaci di, Corigliano-Rossano, Rende e Lamezia Terme hanno deciso di "non emanare alcuna ordinanza di sospensione" delle attività didattiche in"che modifichi l'assetto stabilito dal Governo e che è in vigore in tutta Italia". L'articolo .

Advertising

petergomezblog : Scuola, Bianchi incontra i sindacati. E insiste sul rientro: “Nessun Paese Ue ha chiuso”. Zaia: “Ci prepariamo a un… - fattoquotidiano : Scuola, Bianchi incontra i sindacati. E insiste sul ritorno in classe: “Nessun Paese Ue ha chiuso. De Luca? Può int… - petergomezblog : Rientro in classe, De Luca: “Rinviarlo di 20-30 giorni”. Il governo chiude: confermata la riapertura del 10 gennaio… - orizzontescuola : Ritorno in classe, i genitori contro De Luca: ricorso per ritirare ordinanza di chiusure delle scuol - re_marino : RT @orizzontescuola: Ritorno in classe, Cartabellotta (Gimbe): “Non si può continuare con slogan ‘Niente Dad, scuola sicura’, i fatti dimos… -