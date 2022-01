Omicron: impennata prevista a metà gennaio. Ecco cosa potrebbe accadere (Di sabato 8 gennaio 2022) Ecco le possibili conseguenze del picco della quarta ondata che, secondo gli esperti, potrebbe arrivare già a metà gennaio Leggi su vanityfair (Di sabato 8 gennaio 2022)le possibili conseguenze del picco della quarta ondata che, secondo gli esperti,arrivare già a

Advertising

TerrinoniL : Omicron: impennata prevista a metà gennaio. Ecco cosa potrebbe accadere - ilmilanesenews : Con la variante Omicron che imperversa e l’impennata di casi giornalieri, come stanno andando i saldi a Milano? I p… - giovannimerisi : RT @N_Tomassetti: Nei giorni scorsi abbiamo letto praticamente ovunque che in Sudafrica non c’è stata alcuna impennata nei decessi a seguit… - N_Tomassetti : Nei giorni scorsi abbiamo letto praticamente ovunque che in Sudafrica non c’è stata alcuna impennata nei decessi a… - Dome689 : RT @Open_gol: Dopo l'impennata delle ultime settimane, i casi sono in lieve calo. «Sappiamo che la nuova variante è meno grave», ha rassicu… -