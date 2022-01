Mancini: «Sogno? Vittoria Mondiale 1-0 sul Brasile. Balotelli? Non è da escludere» (Di sabato 8 gennaio 2022) Il Ct dell’Italia Mancini ha parlato in esclusiva a Sport Week: Europeo e Mondiale la linea Il Ct dell’Italia Mancini ha parlato in esclusiva a Sport Week. L’allenatore azzurro ha parlato di Europeo e Mondiale. Le sue parole: BILANCIO 2021 – «Vedo il bicchiere mezzo pieno, ma è chiaro che poteva finire meglio. Il calcio è questo, a volte quando meriti di vincere non vinci. Ci siamo complicati le cose e dobbiamo risolverle.» PARTITE IMBATTUTTO – «Siamo arrivati a 37 e se non fossimo rimasti in dieci con la Spagna non avremmo perso nemmeno quella e oggi saremmo a 40. Prima o poi i record finiscono. Oltre al record noi abbiamo vinto l’Europeo e dobbiamo essere bravi a toglierci la castagne dal fuoco.» GRUPPO – «La cosa che mi ha reso più orgoglioso. Non è facile crearlo senza la quotidianità e sono stati bravi loro a ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 8 gennaio 2022) Il Ct dell’Italiaha parlato in esclusiva a Sport Week: Europeo ela linea Il Ct dell’Italiaha parlato in esclusiva a Sport Week. L’allenatore azzurro ha parlato di Europeo e. Le sue parole: BILANCIO 2021 – «Vedo il bicchiere mezzo pieno, ma è chiaro che poteva finire meglio. Il calcio è questo, a volte quando meriti di vincere non vinci. Ci siamo complicati le cose e dobbiamo risolverle.» PARTITE IMBATTUTTO – «Siamo arrivati a 37 e se non fossimo rimasti in dieci con la Spagna non avremmo perso nemmeno quella e oggi saremmo a 40. Prima o poi i record finiscono. Oltre al record noi abbiamo vinto l’Europeo e dobbiamo essere bravi a toglierci la castagne dal fuoco.» GRUPPO – «La cosa che mi ha reso più orgoglioso. Non è facile crearlo senza la quotidianità e sono stati bravi loro a ...

