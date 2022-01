Kinder Fetta a Letto | l’autore Rootsie rivela | “Diventerà una canzone completa” E anche Chiara Ferragni e Fedez la ballano

(Di sabato 8 gennaio 2022) Sui social, si sa, basta poco per diventare virali (ma poi che fatica rimanere sulla cresta dell’onda). A Edoardo Ruzzi –su Instagram – sono bastati 35 secondi della sua canzoncina ‘‘. Se il titolo non vi dice nulla, probabilmente l’inizio “Weee usciamo” vi sarà di aiuto. L’audio sta letteralmente invadendo sia TikTok che Instagram ed è una realizzazione impeccabile di un ‘dubbio amletico’ con il quale hanno ormai empatizzato milioni di persone: “Stasera che si fa? Si esce o si rimane a casa a vedere un film?”. Il testo, inteso come un dialogo a due, infatti recita: “We usciamo / Seh, usciamo / Dai, vatti a vestire / Ma dove andiamo? A fare che, con chi, perché? / Ma ci andiamo a divertire /Ah te vuoi fare la baldoria Siii /Io no, non mi va. Anzi, sai che? Statt alla casa. Statt alla casa. ...

FQMagazineit : Kinder Fetta a Letto, l'autore Rootsie rivela: "Diventerà una canzone completa". E anche Chiara Ferragni e Fedez la…

a letto'/ Rootsie, video tormentone TikTok: "Netflix, tisana e..." Per il resto, oltre a un altro pezzo scritto con Abbiati, Ain't got no place to go e un altro con Regazzon, No way ...Tra i content creator capaci di interpretare i gusti e costruirci sopra c'è sicuramente Rootsie , autore del tormentone virale del momentoa Letto . Sapete di cosa parliamo, vero? Sui ...'Kinder fetta a letto'/ Rootsie, video tormentone TikTok: "Netflix, tisana e..." STRESS EMOTIVO PERSISTENTE Però a tutti era sembrata una causa difficile da vincere: come dimostr ..."We usciamo? A fare che, con chi, perché?". Rootsie, autore della hit virale "Kinder Fetta a Letto", parla a Radio DEEJAY. Ascolta l'intervista di Wad ...