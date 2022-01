Finale Barty-Rybakina in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Wta Adelaide 1 2022 (Di domenica 9 gennaio 2022) Ashleigh Barty ed Elena Rybakina sono le finaliste del Wta 500 di Adelaide 1 2021 e si sfideranno per il titolo australiano. La padrona di casa ha superato in due set Iga Swiatek, mentre la tennista kazaka si è sbarazzata di Misaki Doi con lo score di 6-4 6-3. La Finale andrà in scena oggi domenica 9 gennaio alle ore 06.30, sul Campo Centrale. La diretta televisiva sarà offerta da SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), con consueto live streaming disponibile sul sito ufficiale dell’emittente e tramite la nuova piattaforma SuperTennix, previo abbonamento per i non abbonati Fit. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti sull’incontro più importante della settimana sul cemento ceco. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 9 gennaio 2022) Ashleighed Elenasono le finaliste del Wta 500 di1 2021 e si sfideranno per il titolo australiano. La padrona di casa ha superato in due set Iga Swiatek, mentre la tennista kazaka si è sbarazzata di Misaki Doi con lo score di 6-4 6-3. Laandrà in scenadomenica 9 gennaio alle ore 06.30, sul Campo Centrale. Latelevisiva sarà offerta da SuperTennis (64 del digitale terrestre e 212 di Sky), con consueto livedisponibile sul sito ufficiale dell’emittente e tramite la nuova piattaforma SuperTennix, previo abbonamento per i non abbonati Fit. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti sull’incontro più importante della settimana sul cemento ceco. SportFace.

