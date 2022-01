Fabio Cannavaro ct della Polonia? A breve un incontro

Advertising

Il pallone d'oro del 2006, vincitore del Mondiale in Germania con l' Italia di Lippi , sarebbe un potenziale indiziato a sostituire Paulo Sousa sulla panchina della nazionale polacca.Chiusa la lunga esperienza cinese come allenatore,è pronto a sbarcare in Europa. Il Campione del Mondo 2006 ed ex Pallone d'Oro, ha guidato diverse squadre fuori dai confini italici, soprattutto il Guangzhou Evergrande. Ora la ...Dopo l'addio non senza polemica con Paulo Sousa, la Federazione polacca è alla ricerca di un nuovo CT e, come riporta TMW, uno dei potenziali candidati ...Incontro con il presidente della federcalcio polacca: dopo gli anni in Cina, l'ex Pallone d'Oro potrebbe guidare la Nazionale ai playoff Mondiali.