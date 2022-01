Calcio: Genoa. Shevchenko 'Con lo Spezia scontro diretto da vincere' (Di sabato 8 gennaio 2022) Il tecnico rossoblù "Commettiamo troppi errori banali che devono essere eliminati" GENOVA - "Domenica sarà una partita importantissima, in caso di vittoria ci avvicineremmo alla zona salvezza. E' uno ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 8 gennaio 2022) Il tecnico rossoblù "Commettiamo troppi errori banali che devono essere eliminati" GENOVA - "Domenica sarà una partita importantissima, in caso di vittoria ci avvicineremmo alla zona salvezza. E' uno ...

Advertising

fantapiu3 : #Genoa: #Criscito ci sarà? Parla #Shevchenko #fantacalcio #campionato #calciomercato #consiglifantacalcio… - JuventusUn : Il giorno in cui #Morata ha deciso di lasciare la #Juventus | Lite furiosa con… LA VERITA'?… - sportli26181512 : Hefti e Lovato, due volti nuovi per la difesa: Hefti e Lovato, due volti nuovi per la difesa Genoa e Cagliari hanno… - CalcioOggi : Genoa-Spezia: Shevchenko in conferenza su Criscito e Destro - Fantacalcio ® - Antonio_Tatti_ : RT @Fantacalcio: Genoa-Spezia: Shevchenko in conferenza su Criscito e Destro -