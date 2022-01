Traffico Roma del 07-01-2022 ore 15:30 (Di venerdì 7 gennaio 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio è ben trovati dalla redazione non molto il Traffico sulla rete viaria di Roma ci sono comunque brevi file sulla carreggiata interna del raccordo dalla A24 Roma-teramo alla Prenestina in città Traffico in coda sul Lungotevere de’ Cenci per la riduzione di carreggiata dovuta interventi di ripristino della strada in seguito all’incendio di un veicolo fuori il raccordo invece file su via Prenestina a parte dal raccordo fino a via dell’Acqua Vergine Ci sono code a tratti anche in via Casilina dal Piazzale Van Gogh a via di Fontana Candida in uscita dalla capitale domani possibili disagi nel trasporto ferroviario per lo sciopero nazionale del personale Trenitalia I treni a lunga percorrenza e regionali saranno a rischio tra le 9 e le 17 ma non si escludono modifiche al ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 7 gennaio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio è ben trovati dalla redazione non molto ilsulla rete viaria dici sono comunque brevi file sulla carreggiata interna del raccordo dalla A24-teramo alla Prenestina in cittàin coda sul Lungotevere de’ Cenci per la riduzione di carreggiata dovuta interventi di ripristino della strada in seguito all’incendio di un veicolo fuori il raccordo invece file su via Prenestina a parte dal raccordo fino a via dell’Acqua Vergine Ci sono code a tratti anche in via Casilina dal Piazzale Van Gogh a via di Fontana Candida in uscita dalla capitale domani possibili disagi nel trasporto ferroviario per lo sciopero nazionale del personale Trenitalia I treni a lunga percorrenza e regionali saranno a rischio tra le 9 e le 17 ma non si escludono modifiche al ...

