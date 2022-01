Soffrire psichicamente non è una colpa

(Di sabato 8 gennaio 2022) «Per tutta la vita mi sono sentita una stupida, incapace di affrontare situazioni che per tutti gli altri sono normali». A parlare, sulle pagine di un giornale nazionale, è una donna medico genetista. La dottoressa confessa che lei, suo marito e i loro tre figli sono risultati, attraverso un test che ha rivelato mutazioni multigeniche, affetti da autismo (i figli in modo più grave). La donna ha vissuto la rivelazione come liberazione dalladi sentirsi impotente di fronte al … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Soffrire psichicamente

Il Manifesto

... attribuendone l'esistenza ad un altro che la accoglie in Sé, sentendosene... in cui il paziente si sente finalmente autorizzato ae inizia a dar sfogo ad un dolore mai realmente ...... in sostanza, fino a che punto la presunta demenza di cui da tempo diceva dine aveva ... La perizia Come scoprire dunque se Maggi era davveroinabile oppure se, e questo era il ...