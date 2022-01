Perché giovedì sera il Napoli ha giocato con tre calciatori in quarantena (Di venerdì 7 gennaio 2022) C'entra una discrepanza fra le norme approvate dal governo e la giustizia sportiva: le cose potrebbero cambiare fra qualche giorno Leggi su ilpost (Di venerdì 7 gennaio 2022) C'entra una discrepanza fra le norme approvate dal governo e la giustizia sportiva: le cose potrebbero cambiare fra qualche giorno

Advertising

Dondolino72 : RT @ilpost: Perché giovedì sera il Napoli ha giocato con tre calciatori in quarantena - ilpost : Perché giovedì sera il Napoli ha giocato con tre calciatori in quarantena - uyhgvest : @QuacksHolland2 Per una volta ho tradito Harry Potter perché c’è MasterChef il giovedì…. NON SO TOCCA IL GIOVEDÌ.… - night_review : RT @sara_marzullo: Da giovedì prossimo arriva #GuaSha, la newsletter che non spiega, ma drena. Uno spazio psichico in cui provare a intrave… - fabiofabbretti : Ieri giornata di festa e in daytime share più bassi per tutti perché più ampia la platea, ma #StrisciaLaNotizia al… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché giovedì Lapo Nava, il portiere del Milan tornato a casa in tram dopo la partita con la Roma Uno scatto che ha colpito per la sua semplicità, perché ai mezzi pubblici i calciatori preferiscono ... che rincasa in tram dopo un giovedì sera fuori. La giovane età gli permetterà di farsi notare ...

Batte la Roma e torna a casa in tram. Il terzo portiere del Milan 17 anni come Rivera nel 1979 ... ex difensore del Milan dei primi anni Novanta - fu anche riserva di Paolo Maldini - e oggi brillante commentatore per Sky, dopo la partita di giovedì Lapo è tornato a casa non in auto ( anche perché ...

Perché giovedì sera il Napoli ha giocato con tre calciatori in quarantena Il Post Uno scatto che ha colpito per la sua semplicità,ai mezzi pubblici i calciatori preferiscono ... che rincasa in tram dopo unsera fuori. La giovane età gli permetterà di farsi notare ...... ex difensore del Milan dei primi anni Novanta - fu anche riserva di Paolo Maldini - e oggi brillante commentatore per Sky, dopo la partita diLapo è tornato a casa non in auto ( anche...