Oltre due secoli di Tricolore, nell’anno più buio (Di venerdì 7 gennaio 2022) Roma, 7 gen – Il Tricolore italiano compie 225 anni. E lo fa nell’anno più buio, il 2022, quello delle segregazioni ben peggiori delle restrizioni per tutti del precedente 2021. Tricolore, una storia di 225 anni Il Tricolore italiano compie 225 anni nella stagione più triste e malinconica della nostra storia. Non che negli anni precedenti si sprizzasse gioia, dal momento che la Nazione continuava imperterrita la sua caduta verso la morte. Ma adesso, davvero, sembra si sia toccato un fondo difficilmente scavabile. Diremmo noi, a questo punto conviene sperarlo, perché se si raggiunge davvero quel punto non si può far altro che risalire. Un Tricolore che ha significato tanto per la storia di questo Paese. Fin da quando nel lontano il 29 giugno 1797 esso nacque, quale vessillo della ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 7 gennaio 2022) Roma, 7 gen – Ilitaliano compie 225 anni. E lo fapiù, il 2022, quello delle segregazioni ben peggiori delle restrizioni per tutti del precedente 2021., una storia di 225 anni Ilitaliano compie 225 anni nella stagione più triste e malinconica della nostra storia. Non che negli anni precedenti si sprizzasse gioia, dal momento che la Nazione continuava imperterrita la sua caduta verso la morte. Ma adesso, davvero, sembra si sia toccato un fondo difficilmente scavabile. Diremmo noi, a questo punto conviene sperarlo, perché se si raggiunge davvero quel punto non si può far altro che risalire. Unche ha significato tanto per la storia di questo Paese. Fin da quando nel lontano il 29 giugno 1797 esso nacque, quale vessillo della ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Kazakhstan in fiamme, inviate le prime truppe da Mosca per reprimere le proteste in corso nel Paese. Oltre mille pe… - Agenzia_Ansa : Sono oltre due milioni gli over 50 non vaccinati. I medici chiedono al governo subito soldi e personale contro l'em… - AurelianoStingi : Leggere queste notizie è il modo peggiore per rendersi conto che il vaccino nei bambini serve. Vacciniamoli - _ashlan__ : RT @DOCTORWHO71: Cosa diceva #Borghi sul vaccinare i bambini? ?? #ObbligoVaccinale - Seoulmate2018 : RT @_emmeci_: Per me è il fatto che l'unica ship degna di nota è la ship tra due persone che non sono andate oltre un abbraccio #GFVIP #GFV… -