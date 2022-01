No | il nome delle varianti delta e omicron non è un anagramma di «media control»

Leggi su facta.news

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Il 7 gennaio 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un post pubblicato il 5 gennaio su Facebook in cui si legge: «Avete fatto caso cheè l’di? Curioso, no?». Il contenuto oggetto della segnalazione Si tratta di un’informazione presentata senza il contesto necessario alla sua comprensione, che veicola una notizia falsa. Lanclaturadel coronavirus Sars-Cov-2 non è stata scelta per comporre l’equivalente inglese della locuzione “lo sui mezzi di comunicazione”, come suggerisce il post oggetto della nostra verifica. Come avevamo già chiarito in un precedente articolo, ...