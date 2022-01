Napoli, l’Asl chiede una relazione sui motivi per cui Rrahmani, Zielinski e Lobotka hanno giocato (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il Napoli ha ricevuto una comunicazione da parte dell’Asl Napoli 2 in cui viene richiesto di inviare una relazione che possa illustrare i motivi e gli appigli giuridici alla base del fatto che i tre giocatori che erano stati posti in quarantena in quanto contatti stretti di positivi senza dose booster, Rrahmani, Zielinski e Lobotka, abbiano potuto viaggiare per Torino e addirittura giocare da titolare contro la Juventus. Il documento sarà poi valutato dalla stessa Asl che prenderà gli eventuali provvedimenti. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 7 gennaio 2022) Ilha ricevuto una comunicazione da parte del2 in cui viene richiesto di inviare unache possa illustrare ie gli appigli giuridici alla base del fatto che i treri che erano stati posti in quarantena in quanto contatti stretti di positivi senza dose booster,, abbiano potuto viaggiare per Torino e addirittura giocare da titolare contro la Juventus. Il documento sarà poi valutato dalla stessa Asl che prenderà gli eventuali provvedimenti. SportFace.

